Il soulslike ambientato nello spazio arriva anche su PS5 (con DLC)

La software house Cradle Games ha pubblicato da tempo il suo Hellpoint, un action RPG ambientato nello spazio dalle meccaniche souslike davvero molto simili a Dark Souls.

Ispirato quindi al classico di From (che trovate su Amazon a prezzo davvero interessante) questo nuovo titolo sci-fi è ora in dirittura d’arrivo anche su console PS5 e Xbox Series X|S.

Il titolo si aggiunge al gran numero di souls in arrivo nei prossimi mesi, tra cui quello ambientato in una Parigi steampunk che sembra davvero molto interessante.

Come riportato da Wccftech, lo sviluppatore e l’editore tinyBuild hanno ora annunciato che Hellpoint: Blue Sun, espansione del gioco horror uscito originariamente nel 2020, sarà disponibile il 12 luglio 2022, esattamente due anni dopo il lancio del gioco base.

Il DLC Hellpoint: Blue Sun rivelerà infatti la storia completa di Irid Novo, ampliando e non di poco la lore base del gioco.

Il contenuto accoglierà tre nuove aree da esplorare, oltre a personaggi mai visti prima, boss fight ed equipaggiamenti da assegnare al protagonista, incluso anche un nuovo sistema di contratti, alcune semplificazioni dell’inventario e molto altro.

Inoltre, il DLC aggiuntivo verrà rilasciato insieme alla patch per le console di nuova generazione, che offrirà una risoluzione 4K a 60 fotogrammi al secondo, oltre a tempi di caricamento drasticamente ridotti.

Nella nostra anteprima abbiamo affermato che «Hellpoint è un nuovo approccio al sottogenere dei soulslike, che prova a portare le ambientazioni da incubo dei fantasy di FromSoftware nello spazio. In questa prima prova abbiamo notato la volontà da parte dei giovani sviluppatori di Cradle Games di osare verso nuove direzioni, pur mantenendo una base ancorata allo scheletro più classico dei Dark Souls, con sistemi completamente inediti per il combattimento e per l’esplorazione.»

Restando in tema, prossimamente sarà il turno anche del promettente titolo made in Italy ispirato al genere dei souls, ossia Project Galileo, che a quanto pare non mancherà di intrigare i fan.