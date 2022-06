Il Signore degli Anelli Gollum: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Ispirato all’epopea fantasy più famosa di sempre, Il signore degli anelli: Gollum è un titolo stealth in cui i giocatori impersoneranno l’ingegnosa creatura nata dalla penna di J. R. R. Tolkien e la assisteranno nel viaggio che compie nello stesso periodo di tempo narrato nella famosa saga letteraria e cinematografica. Ma non solo: sarà implementata una meccanica “a doppia personalità”, la quale darà modo di prendere determinate scelte che influenzeranno il modo in cui avanzerà la storia.

Il lead game designer Martin Wilkes aveva confermato che il gioco sarà concepito sulla falsariga di un Prince of Persia nell’universo di Tolkien. Dovrebbe inoltre fare capolino una meccanica incentrata proprio sulla doppia personalità dell’antieroe.

Per quanto riguarda la trama, essa si concentrerà sul tentativo di Gollum di fuggire da Barad Dur, dove è stato imprigionato da Sauron. Qui, però, avrà a che fare con sorveglianza e creature di qualsiasi genere, che renderanno difficoltoso il suo percorso. Il titolo includerà anche un sistema di scelte che vi permetterà di decidere se agire come Gollum o come Smeagol, a seconda dei casi.

Il signore degli anelli: Gollum è attualmente in sviluppo per Sony Playstation 5, Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, mentre debutterà sul mercato il 1° settembre 2022. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

