Il rivale di Smash Bros. sta per arrivare, e lo potrete provare gratis

Multiversus si è presentato come rivale di Super Smash Bros. Ultimate e, con il cast che si porta dietro, sicuramente ha le attenzioni di molti.

Il picchiaduro di Nintendo, che trovate su Amazon, è se non altro uno dei giochi più famosi di sempre nel genere.

Un titolo gigantesco, che è stato supportato per tantissimi anni ma che, qualche tempo fa, è arrivato al capolinea.

Ma qualcuno vuole far continuare a vivere Super Smash Bros. Ultimate con un lungometraggio, ed è il regista di un film campione d’incassi.

Multiversus riprende l’idea di Smash di un picchiaduro ad arene, ma con un multiverso di combattenti presi dai mondi di Warner Bros.

Tra i personaggi troviamo Batman, Shaggy, Bugs Bunny, Steven Universe e anche Arya Stark da Game of Thrones.

Sì, il meme diventa realtà: Shaggy potrà picchiare Superman.

E dopo aver fatto provare il picchiaduro ad un pubblico ristretto, ora Multiversus potrà arrivare nelle vostre mani gratis con una open beta.

Come annunciato dal team di sviluppo poche ore fa, sono aperte le registrazioni per una fase di prova pubblica del picchiaduro, che si avvierà a partire dal 26 luglio.

Per farlo non vi resta che andare sul sito ufficiale e iniziare la registrazione per la vostra piattaforma preferita.

Multiversus avrà modalità 2v2 e tutti contro tutti, in arene che ricordano quelle di Smash Bros. Il gameplay è anche molto simile ovviamente, perché ogni personaggio avrà le sue mosse speciali.

Il titolo sarà free to play, ci saranno skin ed elementi cosmetici da sbloccare, e sarà disponibile nel corso del 2022 per PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, e PC.

Multiversus era stato annunciato lo scorso anno, proprio a ridosso della conclusione del supporto di Super Smash Bros. Ultimate.

E, se volete saperne di più, sappiate che l’abbiamo provato qualche tempo fa in maniera molto accurate, e ci ha incuriosito parecchio.