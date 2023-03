Il prossimo update di Fortnite porterà una rivoluzione che lo avvicinerà a Call of Duty

Fortnite, il più celebre e popoloso tra i battle royale che impazzano tutt’oggi sul mercato, sembra pronto a rimescolare le sue carte per il prossimo futuro. A riferirlo sono diverse fonti bene informate, che si dicono certe di una novità importante: il prossimo aggiornamento introdurrà anche la visuale in soggettiva, per permettere di giocare Fortnite un po’ come se fosse Call of Duty: Warzone o un qualsiasi altro shooter in prima persona.

La notizia, rilanciata dal sito specializzato VG24/7, arriva da diversi insider molto vicini al mondo dei battle royale, tra cui HYPEX e ShinaBR, che non hanno troppi dubbi. Come riferito dal primo, infatti, Fortnite Capitolo 4 Season 2 dovrebbe cominciare il prossimo 9 marzo (al momento siamo alla Stagione 1 del Capitolo 4), portando in dote con sé anche questa novità.

In precedenza HYPEX si era fatto notare per altri leak e datamine legati alle novità in arrivo per l’universo di Fortnite, quindi è molto plausibile che anche stavolta abbia messo le mani anzitempo sulle informazioni. Oltretutto, nel cinguettio che accompagna la sua scoperta vediamo anche un’immagine che mostra proprio Fortnite venire giocato in soggettiva, come potete notare voi stessi qui sotto.

Fortnite's First Person mode is finally coming in NEXT SEASON The same reliable source confirmed it to me & @ShiinaBR, and now @GMatrixGames & @iFireMonkey got confirmation from their side too. pic.twitter.com/SASj2E6TRS — HYPEX (@HYPEX) March 4, 2023

«La modalità in prima persona di Fortnite sta finalmente arrivando con la prossima stagione!» scrive HYPEX nel tweet. «La stessa fonte affidabile lo ha confermato sia a me che a ShiinaBR, e ora anche GMatrixGames e iFireMonkey hanno ricevuto altre conferme di per loro» aggiunge l’insider, lasciando insomma intendere che sono molti gli spifferi che suggeriscono l’arrivo della modalità in soggettiva.

Poco sotto, in merito alle domande poste dai giocatori, viene precisato che la modalità soggettiva sarebbe comunque opzionale, ossia selezionabile a scelta: i giocatori non saranno costretti a giocare in prima persona, se non lo vorranno, in parole povere.

most likely an optional setting, as most of the stuff this source seen was in third person mode — HYPEX (@HYPEX) March 4, 2023

A questo punto aspettiamo che a esporsi sia direttamente Epic Games – che sappiamo aver trovato un vero e proprio Metaverso nel suo Fortnite, al punto che il gioco ospita perfino concerti virtuali.

La compagnia non è nuova a sperimentare con il suo titolo più popolare: in passato, addirittura, aveva fatto divorare il gioco da un buco nero per lanciare i nuovi contenuti. Aveva anche sperimentato con la possibilità di non doversi dilettare con le costruzioni, limitandosi a sparare – anche se si tratta di una meccanica cardine del suo gameplay.

Lanciato nel 2017, oggi Fortnite è disponibile su tutte le console (compresa Switch, che trovate su Amazon), su PC e piattaforme mobile. Secondo i dati più recenti, nel 2021 il gioco ha generato entrate per $5,8 miliardi e conta su oltre 400 milioni di giocatori registrati, di cui 83 milioni di giocatori mensili attivi.