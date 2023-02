Il nuovo Horizon non sarà rinviato, con il suo carico di responsabilità

Sony Interactive Entertainment e gli sviluppatori Guerrilla Games e Firesprite sono pronti al lancio di Horizon Call of the Mountain, l’attesissima esclusiva PlayStation VR2, entrata in fase Gold.

L’avventura ambientata nell’Ovest Proibito (che trovate su Amazon a prezzo davvero notevole) ha infatti dato vita a spin-off pensato per la Realtà Virtuale di Sony.

Al netto del gioco multiplayer leakato pochi gjorni fa ma non ancora annunciato in veste ufficiale, i fan sono pronti ad approcciarsi a una nuova avventura per PS VR2.

Nel nostro recente provato vi abbiamo spiegato che «dopo un paio di ore nei panni – e negli occhi – di Ryas, possiamo iniziare a dire con maggiore certezza che Horizon Call of the Mountain rischia di essere la prima, grande esclusiva PlayStation di cui PS VR2 ha bisogno.»

Lo spin-off in Realtà Virtuale della serie targata Guerrilla Games è uno dei giochi di lancio per PlayStation VR2, rappresentando di fatto uno dei titoli più importanti tra quelli disponibili per il nuovo visore Sony, con tutto il suo carico di responsabilità.

Tra due settimane potremo infatti scoprire le qualità di Horizon Call of the Mountain, ora ufficialmente entrato in fase Gold: lo sviluppo dunque è completo e non vi sarà alcun rinvio.

L’annuncio di Guerrilla è accompagnato da una nuova clip del gioco, che ci permette di dare un nuovo sguardo al titolo sviluppato da Guerrilla e Firesprite.

