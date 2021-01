Il nuovo gioco degli autori di Limbo e Inside è open world, primi artwork

Playdead è un nome divenuto noto tra gli amanti dei videogiochi per i grandi risultati raggiunti con Limbo e Inside – due titoli che hanno ottenuto grande apprezzamento dalla critica. Sappiamo che la compagnia danese è ora al lavoro su un nuovo titolo e, sebbene non abbia ancora un nome, con degli annunci di lavoro in cui cerca nuove figure per espandere il suo team Playdead ha fatto sapere ulteriori dettagli.

Il suo prossimo gioco sarà così una avventura open world fantascientifica in terza persona, che arriverà su diverse piattaforme (quindi non solo PC) e che sarà pubblicata, come da accordi che erano stati annunciati in precedenza, dall’etichetta Epic Games Publishing. Inoltre, l’engine di gioco sarà Unreal Engine.

Non ci è dato sapere quali temi fantascientifici il gioco affronterà, ma considerando le immagini che sembrano alludere a uno scenario spaziale e la precisazione che gli eventi si svolgeranno «in un angolo remoto dell’universo», appare chiaro che avremo a che fare con un pianeta diverso dalla Terra.

Un artwork dal nuovo gioco di Playdead

In attesa di scoprire ulteriori dettagli su questo progetto, trovate in alto i concept art del nuovo gioco, condivisi da Playdead in accompagnamento agli annunci di lavoro e segnalati da VGC.

Lo scorso anno, Epic Games annunciò di aver dato i natali a una sua etichetta che avrebbe finanziato lo sviluppo di nuovi progetti per sviluppatori che sarebbero rimasti indipendenti. Sappiamo che, sotto la sua egida, stanno lavorando GENDesign (The Last Guardian), Remedy Entertainment (Alan Wake, Control) e, appunto, Playdead.