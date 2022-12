Il nuovo gioco dal creatore di ICO sta per mostrarsi

Fumito Ueda è uno dei nomi più noti nel panorama del videogioco d’autore, ora alla guida di genDESIGN dopo aver conquistato la fiducia degli appassionati grazie a titoli davvero molto amati come il celebre ICO.

Dopo aver firmato anche opere come Shadow of the Colossus (trovate su Amazon lo splendido remake), Ueda ha dato i natali all’ultimo gioco, The Last Guardian, uscito ormai a fine 2016.

Dopo la release del suo ultimo gioco, il team ha un accordo con Epic Games per sviluppare i suoi prossimi progetti, di cui abbiamo visto una singola e criptica immagine.

Che fine ha fatto, quindi, il nuovo gioco di Ueda? Dopo aver saltato a piè pari il 2022, sembra che il 2023 possa essere l’anno del grande annuncio, come riportato anche su ResetEra.

Fumito Ueda e GenDesign sono infatti tornati a parlare brevemente del loro futuro con un breve messaggio, facendo però intuire di voler annunciare il loro nuovo gioco nel corso del 2023.

In una raccolta di interviste pubblicata da Famitsu per la fine del 2022 e l’inizio del prossimo anno, troviamo infatti la dichiarazione che «GenDesign sta lavorando sodo per poter essere in grado di annunciare finalmente qualcosa di nuovo, ragion per cui vi preghiamo di darci tutto il vostro supporto.»

Al momento, quindi, non si tratta di nulla di realmente concreto, bensì solo della promessa che il nuovo e potenzialmente intrigante titolo di Ueda verrà finalmente mostrato al mondo nel 2023.

Solo allora scopriremo ciò che il designer che ha creato ICO, Shadow of the Colossus e The Last Guardian ha in serbo per noi. Vi terremo aggiornati.

Nel suo accordo, ricordiamo, Epic Games aveva portato sotto la sua egida anche altri autori celebri dell’industria, come i finlandesi di Remedy Entertainment (autori di Control, Alan Wake e Quantum Break), oltre anche a Playdead, autori dei bellissimi Limbo e Inside.