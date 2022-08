Il notebook gaming HP Victus 16 con RTX 30 ora in sconto da Mediaworld!

Tornano anche oggi, giovedì 18 agosto 2022, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo preso in analisi e di cui abbiamo fatto una selezione per proporvi gli sconti più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno venendo proposti.

Oggi vogliamo segnalarvi la speciale promozione proposta sul notebook da gaming HP Victus 16: si tratta di un portatile pensato sia per avere un look sobrio ed elegante, sia per soddisfare anche i desideri di chi con il suo computer vuole videogiocare. Ecco che così l’idea di un nuovo PC portatile per il back to school potrebbe anche aprire le porte a una nuova soluzione per videogiocare in tutta comodità.

Questo notebook, infatti, monta una CPU Intel Core i7 12700H da 3,5 GHz (fino a 4,7 GHz), a cui affianca 16 GB di RAM. Non si risparmia nemmeno sulla scheda grafica, dal momento che porta con sé una pregevole NVIDIA RTX 3060 di ultima generazione, che vi permette di giocare approfittando anche di tecnologie come il ray-tracing per i riflessi di luce e il DLSS per avere un frame rate più alto con il minimo sforzo.

HP Victus 16 propone inoltre un monitor da 16″ 1920×1080, il che significa che è ideale per il gioco in full HD. Con la sua GPU, non avrà difficoltà a fornire ottime performance per il gioco a 1080p. Lo schermo è LED ed è anche dotato di antiriflesso, per il massimo della visibilità in qualsiasi condizione.

Grazie all’offerta di Mediaworld potete portare a casa HP Victus spendendo solo 1.399 euro, rispetto ai 1.699 euro previsti dal costo di listino.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati; quindi, suggeriamo di visitare il sito di MediaWorld per scoprirli tutti direttamente dal link in calce.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.