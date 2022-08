Il maestoso artbook di God of War: Ragnarok arriva anche in versione economica per tutte le tasche

Qualche tempo fa, vi avevamo riferito sulle nostre pagine dell’arrivo dei pre-ordini per l’artbook di God of War: Ragnarok, l’atteso videogioco di Sony Santa Monica che vorrebbe chiudere in bellezza quest’anno in casa PlayStation. Segnaliamo però ai giocatori che l’artbook è in prenotazione non solo nella sua maestosa edizione Deluxe, che ha ovviamente un costo non per tutti, ma anche in una versione standard molto più accessibile e non per questo meno appetibile per gli amanti di Kratos.

La Deluxe Edition dell’artbook, come vi raccontammo, propone il volume con una speciale copertina dedicata al logo del gioco e al suo iconico martello. Ad accompagnarlo, però, è anche una galleria di stampe di altissima qualità, pronte a essere esposte nella vostra postazione e a far ingelosire tutti i vostri amici videogiocatori.

In questo caso, però, il prezzo è particolarmente alto: parliamo di un artbook da 143,92 euro, che se sicuramente non spaventerà i collezionisti e i fan più sfrontati, potrebbe invece scoraggiare chi sperava di portare a casa il volume spendendo qualcosa di meno.

È per questo che vi segnaliamo la disponibilità in pre-ordine anche dell’edizione standard dell’artbook. Ugualmente edita da Dark Horse, questa propone un insieme di concept art che rappresentano il mondo, i personaggi, le creature e gli artefatti che saranno protagonisti di God of War: Ragnarok, raccontandovi a suo modo tutto quello che c’è dietro alla realizzazione delle vicende di Midgard e oltre.

Il volume, interamente a colori, avrà una copertina rigida e proporrà oltre 240 pagine di contenuti. Il prezzo, in questo caso, è di 55,35 euro (quasi 1/3 rispetto alla versione Deluxe) nel momento in cui scriviamo questa notizia. L’uscita, sia per l’edizione standard che per la Deluxe, è fissata per il 29 novembre 2022, quindi vi raccomandiamo di prenotare la vostra copia per riceverla comodamente quando sarà il momento delle spedizioni.

Se, insomma, volete portare a casa l’artbook di Ragnarok ma il prezzo della Deluxe vi aveva scoraggiato, potete valutare di “accontentarvi” della comunque titanica edizione standard, che appagherà la vostra sete di God of War.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.