Il fuoritutto di Unieuro continua: sconti folli fino al 7 febbraio!

Continua il Fuoritutto di Unieuro che permette di acquistare tantissimi prodotti con sconti che arrivano sino al 60% e con consegna gratuita fino al 7 febbraio! Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le tante e variegate offerte di Unieuro, vi segnaliamo in modo particolare lo smartphone Motorola Edge, dispositivo che offre il supporto alle più recenti reti 5G grazie al potente SoC Qualcomm Snapdragon 765, accompagnato da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Lo smartphone Motorola Edge offre uno splendido display da 6,7″ con supporto a HDR10 per garantire immagini di elevata qualità, mentre la fluidità è garantita dalla frequenza di aggiornamento di ben 90Hz. Grazie alla fotocamera da 64MP potrete scattare foto sempre dettagliatissime anche in condizioni di scarsa luminosità per merito della tecnologia Quad Pixel. Per scatti ancora più particolari, è presente un obiettivo ultra-grandangolare, zoom ottico ad alta risoluzione ed il sensore Macro Visione.

Lo smartphone Motorola Edge offre anche una durata elevata della batteria (da 4.500mAh), mentre la ricarica rapida TurboPower vi consentirà di essere subito pronti ad ogni evenienza. Lo smartphone Motorola Edge viene proposto solitamente a 699,90€, ma attualmente potrete averlo a soli 379,90€, con uno sconto pari a 45%. Se, invece, siete amanti del calcio, non potete di certo lasciarvi sfuggire FIFA 21 in versione PS4, che potete acquistare per soli 39,99€, rispetto ai 69,99€ di listino.

I prezzi proposti da Unieuro sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel “fuoritutto” trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione di prodotti