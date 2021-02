Il film di Mortal Kombat conquista tutti: trailer da record tra i vietati ai minori

Si direbbe che il lancio del trailer del nuovo film di Mortal Kombat sia stato decisamente apprezzato dagli appassionati – o che, sicuramente, fossero in tanti ad aspettare di scoprire come sarebbe stato questo passaggio sul grande schermo dei protagonisti della saga di picchiaduro.

Come segnalato da Deadline, infatti, il video ha messo insieme 166 milioni di visualizzazioni, il che significa che ha ottenuto il record assoluto per il trailer più visto tra quelli red-band, ossia raccomandati a un pubblico di soli maggiorenni. In precedenza il record era detenuto da Logan e da Deadpool 2, entrambi scalzati dalle performance di Mortal Kombat, il cui trailer è diventato di tendenza in 52 Paesi su YouTube e in 28 su Twitter.

Vi ricordiamo che il film arriverà il 16 aprile su HBO Max, mentre per il mercato nostrano il distributore ha fatto sapere nei comunicato ufficiale che il gioco arriverà «prossimamente».

La pellicola sarà diretta da Simon McQuodi e il cast vedrà, a vestire i panni del protagonisti del franchise, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Josh Lawson, Tadanobu Asano, Joe Taslim, Chin Han e Sisi Stringer.