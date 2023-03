Il film di Ghost of Tsushima sarà davvero “colorato” e ambizioso

Come saprete, è in lavorazione un film basato sul gioco PlayStation di Ghost of Tsushima, la cui regia è stata affidata a Chad Stahelski, regista di John Wick.

Il titolo open world (che trovate anche su Amazon a prezzo interessante) è riuscito a conquistare un gran numero di giocatori, ragion per cui un lungometraggio è più che scontato.

Nelle scorse settimane, Stahelski ha del resto spiegato che la serie TV di The Last of Us ha finalmente spezzato la maledizione dei brutti progetti tratti dai videogiochi, quindi la strada per il suo film è stata spianata.

Ora, in una nuova intervista (via GameSpot), Stahelski ha del resto dichiarato che il gioco ha una storia davvero interessante, unita a un’ottima grafica, tutti elementi che potrebbero dare vita a un film davvero notevole e a suo modo “colorato”.

«Ghost of Tsushima è una storia davvero interessante se ci si immerge davvero nella vicenda di Jin Sakai e in ciò che il film racconta. E lo si lega a queste immagini straordinarie. Già dai film di John Wick si capisce che amo il colore e la composizione», ha dichiarato Stahelski a Discussing Film.

E ancora: «Cercare di essere non solo all’altezza, ma anche di superare quello che il gioco ha fatto con le sue immagini è assolutamente affascinante per me. Quindi è qualcosa che stiamo studiando e su cui stiamo lavorando».

Tra le altre cose, Stahelski sta lavorando su come «spingere la palette dei colori» nel film di Ghost of Tsushima. «Come si può dare vita a quel mondo in modo molto realistico e concreto? Amo Ghost of Tsushima, è una delle mie IP preferite».

Oltre al film sin questione, Stahelski è impegnato anche nella regia di un film basato sulla serie Rainbow Six e interpretato da Michael B. Jordan.

Restando in tema, mesi fa il cineasta era tornato a parlare della pellicola rassicurando i fan, visto che il film sarà fatto come si deve.

Vero anche che al momento in cui scriviamo manca il nome ufficiale dell’attore che vestirà i panni del protagonista, sebbene voci portano a Daisuke Tsuji, l’interprete di Jin Sakai nel gioco.