Ghost of Tsushima è un successo paragonabile solo a... Crash Bandicoot 3

PlayStation ha lanciato molte proprietà intellettuali iconiche nella sua storia, bisogna ammetterlo, e alcune sono riuscite a sfondare anche in mercati apparentemente ostici come il Giappone, soprattutto parlando di produzioni smaccatamente occidentali.

Tra queste c'è Ghost of Tsushima, che del Giappone ha fatto indiscutibilmente la sua ragion d'essere. Un'opera il cui successo, secondo Shuhei Yoshida, è stato paragonabile solo a Crash Bandicoot 3.

L'ex-dirigente di Sony ha condiviso questa riflessione durante un a recente intervista (tramite Pushsquare), parlando del fatto che entrambi i titoli sono stati un grande successo sul mercato giapponese.

«Ghost of Tsushima è il primo titolo occidentale first-party a superare il milione di unità vendute in Giappone dai tempi di Crash Bandicoot 3: Warped», ha dichiarato Yoshida.

Parliamo di un periodo di tempo molto ampio, perché il terzo capitolo di Crash pubblicato su PlayStation risale al 1998.

Il Giappone rappresenta un mercato particolare per PlayStation, perché significativamente più piccolo rispetto a territori come Europa e Nord America. In questo contesto, Nintendo Switch mantiene una posizione dominante, mentre solo alcuni titoli di grande calibro riescono a imporsi nelle classifiche di vendita locali.

Per questo il lavoro di Sucker Punch è ancora più importante, considerato poi che Ghost of Tsushima non è stato solo un mero successo commerciale.

Il titolo è stato apprezzatissimo dal pubblico giapponese anche per la sua capacità di ricostruire un contesto storico coerente. Inoltre, il turismo verso l'isola giapponese in cui è ambientato Ghost of Tsushima ha registrato un incremento significativo, con appassionati provenienti da tutto il mondo desiderosi di esplorare i luoghi che hanno ispirato gli scenari virtuali del gioco.

Però Sony ha ovviamente incassato tanto dal gioco, e questo è quello che conta giustamente, al punto di finanziare anche il sequel Ghost of Yotei, annunciato tempo fa. Così come l'anime dedicato, annunciato insieme ad altri prodotti transmediali di PlayStation.

Il quale, proprio a testimonianza dell'effetto positivo sul pubblico, ha rilanciato anche il successo di Tsushima che è tornato popolare per un periodo dopo il reveal di Yotei.