Il diario di Ellie ora esiste nella realtà ed è incredibilmente perfetto

In The Last of Us Part II, Ellie tiene un diario nel quale raccoglie i suoi pensieri, i quali sono centrali per capire l’evoluzione del personaggio.

Nel secondo capitolo della fortunata saga di Naughty Dog, che potete trovare su Amazon, i giocatori possono consultare liberamente il diario (e vi consigliamo caldamente di farlo).

Un personaggio che è riuscito a raccontare la storia del gioco anche attraverso il suo viso, che si è trasformato evento dopo evento come reazione a ciò che le accadeva.

Ellie è a dir poco fondamentale per The Last of Us e ce lo ricorda anche il trailer del prossimo remake in uscita.

Un fan ha voluto omaggiarla, in particolare il suo diario, con una creazione davvero pregevole condivisa su Reddit.

Il diario di Ellie in The Last of Us Part II permette di scoprire anche dei dettagli ulteriori della storia, in particolare rivolti alla psiche della ragazza e di come affronta ciò che le succede.

Pur non avendo lo stesso bisogno di Ellie, speriamo, la creazione fanmade è davvero ottima per la passione e la cura che è stata messa, come potete vedere:

Ogni pagina è stata ricreata con tanto di appunti e note ricopiate al millimetro. Una vera prova d’amore per il personaggio e per la saga, inevitabilmente rimasto nella mente di molti giocatori.

Anche di molti sviluppatori, che hanno omaggiato a loro modo The Last of Us: ovvero con un clone.

Un affetto che si riverserà anche nella serie TV, prodotta da HBO, che dopo tanta attesa ha mostrato finalmente un teaser molto convincente della produzione.