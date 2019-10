Il boss Disney risponde agli attacchi ai film Marvel

Come sicuramente saprete, nelle ultime settimane i cinecomic Marvel sono stati presi di mira da parte di alcuni tra i registi più celebri del pianeta, da Martin Scorsese a Francis Ford Coppola, i quali li hanno definiti “parchi di divertimenti” o addirittura “spregevoli”.

Ora, dopo giorni di silenzio, il CEO Disney Bob Iger ha deciso finalmente di dire la sua prendendo ovviamente le difese dei film sui supereroi della Casa delle Idee.

Francamente userei la parola “spregevole” verso qualcuno che ha commesso un omicidio di massa. Stiamo parlando di film. Non mi dà fastidio il suo punto di vista, tranne per il fatto che offende le persone che lavorano in quei film. Non la prendo sul personale. Scorsese e Coppola non vedono come il pubblico reagisce ai film Marvel. Hanno comunque diritto alle loro opinioni.