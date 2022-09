Il boss di Ubisoft affronta il tema della cultura lavorativa tossica, e non solo

Nei mesi scorsi, Ubisoft è stata letteralmente travolta da uno scandalo legato ad alcuni presunti episodi di molestie all’interno della compagnia.

Il publisher di Valhalla, che potete ancora recuperare su Amazon, ha infatti vissuto settimane di grande tensione, specie agli occhi degli addetti ai lavori.

Il CEO Yves Guillemot aveva diramato una nota ufficiale per esprimersi in merito alle accuse, scusandosi con chiunque sia stato molestato.

Ora, come riportato anche da The Gamer, Guillemot è tornato sull’argomento, parlando anche dell’affare Tencent e degli NFT.

Sono ormai passati due anni da quando la cultura lavorativa tossica di Ubisoft è stata resa pubblica, con tutte le polemiche annesse.

In questo lasso di tempo l’azienda ha apportato una serie di cambiamenti, come il licenziamento di alcuni dipendenti ritenuti problematici, l’organizzazione di seminari di sensibilizzazione e l’assunzione di un responsabile delle persone oltre che di un vicepresidente per la diversità e l’inclusione.

Tuttavia, la transizione è stata “dolorosamente lenta” secondo A Better Ubisoft, l’associazione di difesa dei dipendenti nata per combattere la cultura lavorativa tossica.

Di conseguenza, giovedì l’azienda ha tenuto un briefing a Parigi per affrontare la situazione e parlare di come Ubisoft intende continuare ad apportare cambiamenti alla cultura generale.

«Il nostro obiettivo è quello di offrire ai dipendenti il miglior ambiente di lavoro possibile per prosperare e raggiungere il loro pieno potenziale», ha dichiarato Yves Guillemot a Eurogamer.net.

«In un contesto di [grande] rimpasto, vogliamo costruire una proposta di valore unica per i dipendenti e apportare cambiamenti ogni volta che è necessario».

E ancora: «Nonostante la crisi che ha colpito l’intero settore durante la pandemia, nell’ultimo anno fiscale abbiamo assunto più di 4000 persone, tra cui più di 600 riassunti e talenti senior provenienti da altre aziende leader».

Guillemot ha anche colto l’occasione per parlare della partecipazione di Tencent nella società madre di Ubisoft, Guillemot Brothers. Ha rivelato che la partnership li aiuta a realizzare i loro piani di creazione e di espansione di giochi mobile tripla A.

Infine, il CEO ha fornito un piccolo aggiornamento sul programma NFT di Ubisoft, Quartz: «Di recente abbiamo testato alcune cose che ci stanno dando maggiori informazioni su come può essere utilizzato e su cosa dovremmo fare nell’universo dei videogiochi. Stiamo facendo dei test con alcuni giochi, vedremo se risponderanno davvero alle esigenze dei giocatori, e solo poi verranno immessi sul mercato. Ma siamo ancora in modalità di ricerca, direi».

L’onda d’urto dei mesi scorsi aveva portato all’allontanamento per molestie di diversi esponenti della compagnia transalpina, tra cui elementi definiti di fatto «lo zoccolo duro» del team creativo di Ubisoft.