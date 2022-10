Il 70% dei videogiochi venduti in Giappone sono Splatoon 3

Splatoon 3 è partito veramente col botto, soprattutto in Giappone dove sta dominando le classifiche da mesi.

L’ultimo splattatutto, che potete recuperare su Amazon, è stato un’altra uscita di peso per Nintendo Switch ed è piaciuto tantissimo ai fan.

È riuscito anche a battere i precedenti colossi per Switch, come Mario Kart ed Animal Crossing, che già di loro erano dei fenomeni.

D’altronde, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, si tratta di un titolo di grandissima qualità che non poteva che fare sfaceli.

Ma di certo era anche difficile aspettarsi dei numeri del genere che, come riporta VGC, sono devastanti in Giappone.

Splatoon 3 rappresenta quasi il 70% di tutti i giochi fisici venduti in Giappone nel mese settembre.

Dal 9 settembre il titolo ha venduto 2.7 milioni di copie fisiche. Dato che il mese scorso in Giappone sono stati venduti 3.9 milioni di giochi fisici, di fatto il titolo per Switch rappresentava il 69% di tutti i gioch scatolati venduti in quel periodo.

Tra l’altro il resto della top 10 giapponese di settembre consiste principalmente in giochi per la console ibrida, ad eccezione delle versioni PS4 e PS5 di Dragon Quest X.

Per quanto riguarda Splatoon 3 non è ancora chiaro quante siano le copie totali vendute, perché come sapete le copie digitali sono difficili da tracciare.

Un titolo così amato che anche i problemi al lancio sono stati presi con molta sportività dai fan, come vi abbiamo raccontato.

E se Splatoon 3 sta volando, pare che il 2022 sarà invece di una concorrente di Switch, alla fine.