Steam, nuovi giochi gratis per il fine settimana: sono due amati strategici

Le sorprese di Steam non sono ancora finite: lo store di Valve ha infatti svelato quali saranno i nuovi giochi gratis disponibili per il fine settimana.

Questo weekend i giocatori potranno divertirsi con due titoli strategici molto apprezzati dalla community: sono dunque titoli particolarmente indicati per chi ama giocare con mouse gaming e tastiera.

Si tratta dunque di due nuove prove gratis a sorpresa: sullo store di Valve era infatti già disponibile un gioco stellare gratuito per un periodo limitato.

Ma non è l’unico regalo offerto da Steam: da oggi e per pochi giorni potrete assicurarvi gratis per sempre due grandi classici.

Per celebrare il decimo anniversario di THQ Nordic, il publisher ha deciso di rendere inoltre disponibile per un periodo limitato gratis Desperados III, lo stealth tattico ambientato nel selvaggio West.

In questo titolo, che ha una valutazione complessiva degli utenti Estremamente positiva, i giocatori dovranno ingegnarsi per superare le sfide più difficili sfruttando le abilità speciali dei propri alleati, fino ad arrivare al duello finale degno delle più grandi leggende del West.

Non si tratta però dell’unico gioco gratis disponibile per il fine settimana, dato che Paradox Entertainment ha deciso di celebrare i suoi saldi del weekend rendendo disponibile anche Hearts of Iron IV.

Si tratta di uno strategico ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, che permetterà di guidare una delle nazioni in battaglia per rivivere la storia realmente accaduta, o potenzialmente cambiarla in base alle nostre abilità di comando.

Di seguito vi proporremo i link alle pagine ufficiali su Steam per procedere al download gratis dei titoli, già disponibile a partire da oggi:

Questi grandi strategici saranno disponibili senza costi aggiuntivi per tre giorni a partire da adesso: inoltre, potrete farli vostri per sempre grazie agli sconti rispettivamente del 60% e del 75%.

Ricordiamo inoltre che sono le ultime ore a vostra disposizione per poter approfittare delle follie di metà settimana, con la possibilità di ottenere a prezzo ridotto un amato roguelike.

Se siete curiosi di scoprirne di più su Desperados III, potete consultare la nostra recensione del terzo capitolo della storica serie strategica.

Nel caso decidiate di fare vostri per sempre questi grandi titoli, sarete in grado di utilizzarli anche su Steam Deck: nonostante la console non sia ancora uscita, pare che Valve stia pensando a una versione con output 4K.