I remake dominano: tra i videogiochi migliori del 2023 c’è un solo inedito

Spesso ci scagliamo con chi dice che al momento escono solo remake e porting ma, guardando alla classifica Metacritic del 2023, forse le persone che affermano questa cosa non hanno tutti i torti.

Certo non aiuta che i remake che escono siano di grandissima qualità, come Resident Evil 4 Remake (lo trovate su Amazon) che sta dominando la scena.

Giusto qualche ora fa il titolo di Capcom ha battuto un nuovo record, dopo aver affrontato delle prime settimane con delle vendite altrettanto da record.

Per non parlare dei “semplici” porting che, con operazioni come Metroid Prime Remastered, danno un nuovo senso all’idea di giocare con un videogioco del passato.

Sarà quel che sarà ma, a giudicare dalla classifica di Metacritic per i migliori videogiochi del 2023, c’è sicuramente una congiunzione strana in questo momento.

Perché tra remake e porting ad oggi c’è un solo videogioco inedito nella classifica:

Metroid Prime Remastered

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition

Tetris Effect: Connected

Resident Evil 4 (PS5)

Resident Evil 4 (PC)

Resident Evil 4 (Xbox Series X)

Persona 4 Golden (Nintendo Switch)

Dead Space

Hi-Fi Rush

Persona 4 Golden (Xbox Series X)

Hi-Fi Rush è il titolo che guida i migliori videogiochi inediti del 2023, per ora. In cima svetta il già citato ritorno di Samus Aran, con Leon S. Kennedy che si prende invece ben tre posizioni con altrettante versioni del titolo in cui è protagonista.

Certo siamo solo ad alcuni mesi dall’inizio del 2023, ma la situazione è quantomeno emblematica in attesa di titoli come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom che, in ogni caso, è pure un sequel.

Parlando invece di originale contro remake, di recente ci è stata data la possibilità di fare la scelta definitiva. Tifa di Final Fantasy VII meglio nell’originale o nel remake?