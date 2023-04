Zelda Tears of the Kingdom, c’è chi ha svelato il mistero delle isole volanti

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è sempre più vicino e soprattutto si è mostrato sempre di più. Di conseguenza i fan hanno cominciato a dare spiegazioni a tutte le novità.

Il sequel del capolavoro per Nintendo Switch, che trovate su Amazon in preordine, ha già impressionato da tempo i giocatori e, dopo il recente Direct dedicato, lo ha fatto ancora di più.

Anche dopo lo speciale evento di Nintendo, perché i fan hanno già analizzato il trailer in ogni suo passaggio più importante, anche e soprattutto nascosto.

D’altronde Aonuma ha promesso che i giocatori saranno capaci di “cambiare il mondo” in Zelda Tears of the Kingdom, e adesso è il momento di scoprire come.

Ma prima c’è da scoprire il mistero delle isole volanti, tra gli elementi più iconici e già affascinanti delle prime apparizioni del titolo.

Un mistero che, come riporta The Gamer, qualcuno ha già provato a decifrare con soluzioni molto credibili.

Proprio nell’ultimo filmato di gameplay abbiamo assistito ad una esplorazione delle isole nel cielo. Link può salire in vari modi in quella parte di mondo, che ancora non è ben chiaro da dove venga esattamente.

In un passaggio del video, Eiji Aonuma dichiara che i peculiari alberi gialli non saranno così diffusi nella terraferma, facendo intendere che non siano originari di Hyrule.

Da questo passaggio alcuni fan hanno teorizzato che le isole nel cielo possano arrivare dal Sacred Realm, o Terra Dorata, che appare per la prima volta in A Link to the Past, ed è storicamente il luogo dove è custodita la Triforza nella lore di Zelda.

Uno degli artwork più iconici del leggendario gioco per SNES mostra proprio delle isole nel cielo, pervase da una luce dorata che proviene dalla Triforza. Un collegamento decisamente non casuale, va detto.

Il Sacred Realm è un luogo che è accessibile solo dal Tempio del Tempo che, ricorderete, in Breath of the Wild ci viene subito presentato ma è distrutto.

Visto che il tema del tempo sembra essere centrale nel gioco, come vi abbiamo spiegato anche noi tempo fa, la teoria per cui le isole nel cielo provengono dal passato si fa sempre più plausibile.

Come sempre non ci resta che aspettare a questo punto, il 12 maggio, con tanto di Nintendo Switch a tema a corredo magari.