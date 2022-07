I Pokémon diventeranno presto un reality show, perché sì

The Pokémon Company starebbe sviluppando un reality show (sì, avete capito bene) pensato per i fan del gioco di carte collezionabili Pokémon.

Come riportato da IGN US, sono aperti i casting per una ‘serie non scritta che coinvolge il TCG Pokémon’, tanto che i fan di tutte le età sono incoraggiati a candidarsi, anche se non è chiaro quale sarà il format dello show.

«Dai concorrenti appassionati del programma Play! Pokémon, ai giocatori occasionali che combattono dopo la scuola con amici e familiari, ai collezionisti o agli appassionati in generale, non vediamo l’ora di mettere in luce le storie dei nostri tanti fan del TCG», ha dichiarato Barry Sams, vicepresidente di The Pokémon TCG.

«Chiunque nell’area di Los Angeles abbia una storia di Pokémon TCG da raccontare è invitato a candidarsi», conclude il messaggio.

La locandina del casting call rivela qualcosa in più sulla premessa dello show, in quanto afferma che «se state cercando di imparare il Pokémon TCG per entrare in contatto con i vostri cari, affinare le vostre abilità TCG per passare al livello successivo o siete già giocatori competitivi, vorremmo sapere come un esperto possa aiutarvi».

