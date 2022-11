Il Black Friday 2022 è finalmente tra noi, ed anche se la giornata ufficiale del venerdì nero degli sconti sarebbe in realtà il prossimo 25 novembre, Amazon ha ben pensato di anticipare il tutto, proponendosi con una lunga e intensa tornata di offerte che, fino al 28 novembre, vi daranno la possibilità di acquistare un gran numero di articoli a prezzi davvero folli! Sin dalla mezzanotte di venerdì 18 novembre abbiamo cominciato a offrirvi alcune notizie dedicate ad offerte specifiche, come è il caso delle proposte in sconto che Amazon sta dedicando ai videogiochi!

Insomma, le offerte si prospettano davvero grandiose tuttavia, prima di procedere, vi suggeriamo di approfittare del Black Friday per sottoscrivere, qualora ancora non ne disponiate, un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire non solo di spedizioni rapide e gratuite, qualora ovviamente gli articoli acquistati siano predisposti al servizio. In questo modo vi basterà giusto una manciata di acquisti per azzerare i costi di abbonamento, senza contare che grazie ad Amazon Prime potrete poi usufruire di molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video! Insomma, un abbonamento imprescindibile in vista dello shopping del Black Friday, la cui attivazione è immediata e i cui primi 30 giorni di sottoscrizione sono gratuiti, qualora – ovviamente – non siate mai stati abbonati.

Di seguito vi offriamo una nostra selezione di videogiochi in offerta per questo Black Friday 2022 e vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

I migliori videogiochi in sconto per il Black Friday

Death Stranding: Director’s Cut – PS5 | -61%

Death Stranding Director’s Cut è un videogioco d’avventura in cui si vestono i panni di Sam Porter Bridges, un corriere che cerca di fornire i beni minimi per la sopravvivenza alle persone che vivono separate, come eremite, o confinate nelle città, dopo che il mondo è stato colpito da una misteriosa esplosione che ha rotto la parete tra vivi e morti. Death Stranding Director’s Cut per PS5 offre una grafica rimasterizzata, una trame estesa attraverso nuove missioni in un’area ampliata, nuove armi, nuovi veicoli e tanto altro. Grazie alle offerte del Black Friday, potete portarvi a casa il titolo a soli 19,99€, con uno sconto del 61%.

Ratchet & Clank: Rift Apart – PS5 | -51%

In Ratchet e Clank: Rift Apart, il dottor Nefarious mette le mani su un dispositivo per i viaggi interdimensionali e lo usa per raggiungere una galassia in cui lui vince sempre, Ratchet e Clank si trovano di colpo separati. Nel tentativo di ricongiungersi, incontreranno una Lombax che combatte in una milizia ribelle, esploreranno ambientazioni in parte nuove e in parte conosciute (ma reinterpretate in chiave multidimensionale!) e, soprattutto, semineranno il caos con un arsenale fuori di testa. Grazie alle offerte del Black Friday, potete portarvi a casa il titolo a soli 39,99€, con uno sconto del 51%.

Uncharted: Raccolta l’eredità dei ladri – PS5 | -61%

Uncharted: Raccolta l’eredità dei ladri comprende due capitoli della saga di Uncharted (Uncharted 4: Fine di un ladro e Uncharted: L’eredità perduta), rimasterizzati per sfruttare la potenza di PS5 con grafica e prestazioni migliorate, nonché il supporto al feedback aptico e ai grilletti adattivi del controller DualSense, audio 3D e caricamenti ultra rapidi grazie all’SSD. Grazie alle offerte del Black Friday, potete portarvi a casa il titolo a soli 19,99€, con uno sconto del 61%.

Gotham Knights – PS5 | -37%

Dal punto di vista del gameplay, Gotham Knights si presenta come un action RPG affrontabile sia in solitaria che in una modalità cooperativa per due giocatori che offrirà un sistema di combattimento molto fluido e vicino a quello che abbiamo potuto apprezzare nel corso degli scorsi anni nei prodotti della serie Arkham. I giocatori avranno molta libertà nella personalizzazione e sviluppo delle abilità del proprio personaggio, mentre la più grossa minaccia che dovranno affrontare sarà la “Corte dei Gufi“. Tra i nemici che gli eroi dovranno sconfiggere, ci sarà anche Mr. Freeze. Grazie alle offerte del Black Friday, potete portarvi a casa il titolo a soli 46,99€, con uno sconto del 37%.

Horizon: Forbidden West – PS5 | -38%

Horizon: Forbidden West vede la protagonista del precedente Horizon Zero Dawn, Aloy, esplorare, come dice il nome stesso del gioco, l’”Ovest Proibito”, zona dove si trovano alcune tecnologie che sarebbero in grado di respingere una “piaga rossa” che sta “annientando la natura”. Dal punto di vista del gameplay, Horizon: Forbidden West presenta alcune novità, come la possibilità di atterrare in planata grazie a un inedito dispositivo olografico, ma tornano alcuni elementi che hanno caratterizzato il primo capitolo, tra cui quello stealth. Grazie alle offerte del Black Friday, potete portarvi a casa il titolo a soli 49,99€, con uno sconto del 38%.