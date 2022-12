I Guardiani della Galassia a meno di 15 euro! Vero regalo di Natale!

Se stavate cercando l’occasione perfetta per acquistare Marvel’s I Guardiani della Galassia, oggi abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Gamestop offre la possibilità di comprare Marvel’s Guardians of the Galaxy a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Marvel’s Guardians of the Galaxy è un action adventure dedicato, come suggerisce il nome, ai folli Guardiani della Galassia di casa Marvel: il titolo vi permette di vestire i panni di Star-Lord che, accompagnato dalla cricca dei suoi folli amici sopra le righe, dovrà affrontare nuovi pericoli e rendersi protagonista di nuove imprese in giro per i pianeti.

Sviluppato da Eidos Montreal, autori dell’amatissima saga Deus Ex e del più recente Shadow of the Tomb Raider, il gioco si produce in siparietti che i fan dei Guardiani ameranno, mentre vi permette di affrontare creature di ogni sorta in un combat system che mette al centro la spettacolarità e le pirotecniche evoluzioni di cui i poteri (o i potenziamenti) rendono capaci Rocket, Gamora e compagni.

Marvel’s Guardians of the Galaxy vi presenta gli eroi come personaggi con attacchi diversificati e adatti a determinate funzioni fondamentali nell’economia dei combattimenti. Per esempio, Rocket è perfetto per gli attacchi ad area, Gamora è letale per velocità e fendenti singoli che causano ingenti danni, Drax è il tipico tank e Groot può immobilizzare o stordire gli avversari con le sue radici nodose. Star-Lord è invece il factotum abile negli scontri corpo a corpo, negli attacchi a distanza con le pistole e con mosse speciali piuttosto variegate.

Oggi potete portarvi a casa il videogioco Marvel’s I Guardiani della Galassia a soli 14,98€, rispetto al suo prezzo di listino usuale di 29,98€. Si tratta di un’occasione eccezionale per acquistare un ottimo videogioco a prezzo scontato!

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Gamestop e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo seguendo il link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.