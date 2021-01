I giochi più giocati su Switch nel 2020: a sorpresa, Animal Crossing è “solo” secondo

Animal Crossing: New Horizons è stato uno dei giochi più chiacchierati del 2020, complice la sua uscita terapeutica in un periodo davvero difficile per tutto il mondo, la scorsa primavera. A partire per la loro isola deserta da personalizzare sono stati in tantissimi, con il titolo che è andato letteralmente a ruba, insieme a Nintendo Switch, per tutto lo scorso mese di marzo.

Tuttavia, apprendiamo dalle classifiche ufficiali diffuse da Nintendo sui giochi più giocati su Switch nel 2020, che il gioco con Tom Nook e compagni è “solo” secondo. A scavalcarlo, nemmeno a dirlo, è stato il sempre popolare free-to-play Fortnite, che è stato in assoluto il preferito degli utenti sulla piattaforma di casa Nintendo.

Il più giocato su Switch nel 2020 è stato Fortnite

Dietro Animal Crossing, invece, chiude il podio Pokémon Spada, che precede il fratello Pokémon Scudo, arrivato quarto nella classifica dei dodici mesi. Di seguito, ve la proponiamo integralmente.

I 20 giochi più giocati su Switch nel 2020

Fortnite Animal Crossing: New Horizons Pokémon Spada Pokémon Scudo Minecraft The Legend of Zelda: Breath of the Wild Mario Kart 8 Deluxe Super Smash Bros. Ultimate Super Mario Odyssey FIFA 20 New Super Mario Bros. U Deluxe Super Mario Maker 2 Rocket League Luigi’s Mansion 3 Pokémon: Let’s Go Pikachu Pokémon: Let’s Go Eevee Splatoon 2 Super Mario Party Asphalt 9 Fire Emblem: Three Houses