I fan di Silent Hill si chiedono che fine abbia fatto un «progetto» sparito nel nulla

La Silent Hill Transmission ci ha permesso di scoprire le novità legate al franchise in arrivo nel corso dei prossimi mesi, dal remake di Silent Hill 2 a molto altro ancora.

La saga targata Konami, che potete recuperare su Amazon, ha infatti messo sul piatto un gran numero di progetti in uscita prossimamente.

Il publisher giapponese sembra finalmente intenzionato a riportare a tutti gli effetti in vita il suo storico franchise horror, come dimostrano tutti gli annunci e i trailer dell’evento.

Ora, se Konami ha voluto infatti far sapere di avere intenzione di ampliare ulteriormente le proprie partnership e che arriveranno altri giochi sul mercato, alcuni fan si sono accorti che di un progetto trapelato in precedenza dai leak si sono perse le tracce.

Come riportato da The Gamer, nonostante la presenza di quattro giochi confermati all’orizzonte, i fan si sono affrettati a sottolineare l’assenza totale dallo showcase di un titolo cui si vociferava da mesi: Silent Hill The Short Message.

Come riportato il mese scorso, un titolo non annunciato chiamato The Short Message era stato valutato dall’ente della Corea del Sud. I fan hanno subito ipotizzato che si trattasse di una sorta di demo simile a quella di P.T., da abbinare a qualsiasi altro gioco di Silent Hill.

Anche se questo potrebbe far pensare che The Short Message fosse solo un rumor, il gioco è stato però valutato da una commissione di valutazione ufficiale, il che lo rende “reale” in un certo qual modo.

Diversi addetti ai lavori si sono espressi sull’esistenza del gioco, anche se i rapporti sono un po’ contrastanti: alcuni ritengono che il progetto sia stato cancellato, mentre altri pensano che non sia ancora pronto per essere mostrato.

L’insider e modder Lance McDonald ha twittato a proposito di The Short Message, affermando di ritenere che il titolo potrebbe essere stato cancellato, in quanto diverse persone avevano visto in precedenza circa un’ora di filmato.

Nel frattempo, anche il leaker AestheticGamer ha spiegato invece che per The Short Message «non è ancora arrivato il suo momento. È stato classificato, suppongo che lo faranno uscire in un secondo momento».

Oltre ai nuovi capitoli videoludici, sappiamo in ogni caso che il franchise tornerà anche sotto forma di film: è stato infatti confermato il lungometraggio ispirato al secondo titolo della saga.

Ma non solo: ricordiamo che nel corso della live è stato anche confermato il remake di Silent Hill 2, previsto in esclusiva su console PS5 e PC nel corso dei prossimi mesi.