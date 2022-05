I contenuti tagliati di Horizon Forbidden West avrebbero reso più facile la vita ad Aloy

Horizon Forbidden West è disponibile da diverse settimane su PS4 e PS5, ma a quanto pare dei fan hanno scovato una particolarità di Aloy che avrebbe reso la sua vita un po’ più facile rispetto alla versione finale.

L’avventura nell’Ovest Proibito (che trovate su Amazon a prezzo piuttosto interessante) è infatti un gioco ancora pieno di chicche e curiosità tutte da scoprire.

Ad esempio, di recente un giocatore è riuscito a scovare un dettaglio davvero affascinante relativo ai Collilunghi, creature simbolo del gioco targato Guerrilla.

Senza contare che altri giocatori di Horizon Forbidden West hanno invece trovato quello che pensano possa essere l’ingresso di una regione aggiuntiva, magari via DLC. Ora, però, si è andati ancora oltre.

Come riportato anche da GamesRadar, secondo la guida di Horizon Forbidden West in origine Aloy avrebbe potuto impugnare uno scudo e una lancia per scalare le bestie meccaniche.

Un post sul subreddit del gioco ha rivelato che un utente è riuscito a mettere le mani sulla guida ufficiale di Forbidden West, scoprendo infatti alcuni dettagli di gioco tagliati dalla versione finale.

In particolare, l’utente sostiene che il direttore del gioco Mathijs de Jonge afferma che Aloy avrebbe dovuto avere sia uno scudo che una lancia grazie alle quali scalare le macchine, ma entrambi gli oggetti sono stati esclusi per motivi tecnici.

I giocatori di Forbidden West sanno che Aloy riesce a mettere le mani su uno scudo, sebbene il suo utilizzo è ben diverso da quanto immaginato inizialmente dal team di sviluppo.

Per quanto riguarda la lancia da arrampicata, questa avrebbe sicuramente conferito a Forbidden West un nuovo modo per approcciarsi all’esplorazione: invece di muoversi furtivamente, Aloy avrebbe infatti potuto sfrecciare in aria direttamente verso le macchine e superarle, invece di avvicinarsi lentamente e conficcare la sua lancia per un attacco rapido.

Restando in tema, il sito GoodSmile ha infatti aperto i pre-ordini per il lancio del Nendoroid ufficiale di Aloy, realizzato con licenza concessa da Sony Interactive Entertainment.

Ma non solo: un altro fan appassionato della saga PlayStation ha realizzato tempo fa una versione 2D delle avventure di Aloy davvero stupefacente.