Horizon Forbidden West, un fan nota un dettaglio che sarà sfuggito a molti

Horizon Forbidden West è un gioco disponibile da diversi mesi, sebbene a quanto pare continuano ad emergere dettagli davvero affascinanti che a molti potrebbero essere sfuggiti.

L’avventura ambientata nell’Ovest Proibito (che trovate su Amazon Italia a prezzo molto basso) ha infatti dalla sua una community davvero molto appassionata.

Mesi fa un giocatore ha ad esempio scoperto che un’insidia ambientale può essere usata a proprio vantaggio per volare prima del tempo.

Ora, come riportato anche su Game Rant, un giocatore con un occhio di falco ha scovato qualcosa di affascinante sui Collilunghi.

Nel video, vediamo il redditor ‘onlylaiden’ salire in cima alla vetta più alta della piccola catena montuosa centrale che ospita l’area hub principale del gioco, dove il giocatore torna per rifornirsi e parlare con i compagni.

Da qui, il giocatore si sposta poi da sinistra a destra, a volte zoomando con il mirino, per dare un’occhiata a quattro dei sei Collilunghi del gioco visibili da quel punto specifico.

Per chi non lo sapesse, Aloy sale in cima a queste “torri” per usare poi il meccanismo di overdrive della sua lancia per scaricare i dati della mappa.

Considerando che la mappa di Forbidden West si estende per oltre cinque miglia di lunghezza e tre miglia di larghezza, questa impresa la dice lunga sulla drawing distance del gioco, nonché sulla grande enfasi posta dagli sviluppatori sulla coerenza narrativa e grafica.

Poco sotto, trovate la clip che mostra la sorprendente scoperta del giocatore all’interno dell’avventura principale del gioco.

Horizon Forbidden West vede infatti tornare gli iconici Collilunghi: vediamo come scalarli per scoprire tutta la mappa nella nostra dettagliata guida del gioco.

Ma non solo: l’ultimo aggiornamento del gioco rilasciato da Guerrilla a quanto pare ha reso molto più difficile abbattere le macchine in modalità stealth/furtiva.

Infine, per non farci mancare niente, avete visto anche che un altro fan davvero appassionato ha realizzato una versione 2D delle avventure di Aloy davvero bellissima?