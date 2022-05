Elden Ring ha tagliato dei contenuti sulla Lacrima Riflessa

Elden Ring continua a essere sulla bocca di tutti, e ovviamente c’era da spettarselo dato la mole di contenuti offerti dal gioco e quanto questo stia impattando sui tantissimi appassionati.

L’ultimo soulslike di FromSoftware (che potete acquistare su Amazon) non accenna a rallentare la sua corsa, e continua, senza criticità o passi falsi, a intrattenere i giocatori più disparati.

L’epopea del Senzaluce è senza dubbio un’avventura immensa, pregna di cose da fare e luoghi da esplorare, nonché cose da trovare e nemici ostici da sconfiggere…ma sarebbe potuto essere molto più grande di così.

Dopo la scoperta di alcuni contenuti tagliati, che nello specifico includevano la durabilità delle armi che è stata rimossa dalla versione finale del gioco, adesso vengono a galla anche tante altre cose che sarebbero dovute essere incluse in Elden Ring ma che alla fine non lo sono state, come potete vedere nel video qui di seguito (canale Youtube di VaatiViya).

Nello specifico il dataminer Nullrinn ha trovato un’intera quest associata alla Mimic Tear Summon Ash (via TheGamer).

Invece di ottenerla successivamente, i giocatori avrebbero dovuto riceverla subito dopo aver completato la quest dell’NPC Asimi che appare a Sepolcride come Silver Tear. Dopo aver pregato per avere risparmiata la propria vita, Asimi avrebbe convinto il giocatore a berla, in modo da entrare in una sorta di relazione simbiotica, offrendo un particolare potere in cambio.

Dopo essere entrati nelle città sotterranee, Asimi avrebbe detto al giocatore di cercare due calici che la avrebbero aiutata a diventare un “intero perfetto“. Dopo ciò l’NPC avrebbe abbandonato il giocatore per ritornare sotto forma di clone perfetto dello stesso. Nel dialogo successivo si sarebbe scoperto che il piano di Asimi era quello di sconfiggere il giocatore e prendere il suo posto come Elden Lord dopo la sua morte.

Sarebbe partita così una boss fight, e una volte sconfitto il nemico il giocatore avrebbe ricevuto la Mimic Tear Ash.

Nonostante i contenuti tagliati, Elden Ring rimane però decisamente vasto, e lo è soprattutto a causa dei boss.

