I caricamenti di Resident Evil 2 su Xbox Series X sono velocissimi

Le console next-gen hanno dichiarato guerra ai tempi di caricamento e, mentre aspettiamo di vederne i risultati su titoli propriamente della prossima generazione, possiamo dilettarci con clip provenienti da Xbox Series X che mostrano quanto sia rapido accedere ai giochi già in circolazione.

In questo breve video possiamo assistere al caricamento praticamente fulmineo di Resident Evil 2 sulla piattaforma di fascia alta di Microsoft.

Come potete vedere, servono soli 22 secondi tra l’avvio del gioco e l’ingresso nel titolo, secondi che comprendono anche le schermate dei loghi e la selezione della voce “Continua” nel menu principale.

Dal “click” su Continua all’ingresso in partita passano invece appena 2 secondi, il che rende bene l’idea di quanto siano veloci i caricamenti di Resident Evil 2 su Xbox Series X.

Only 20 seconds to load Resident Evil 2 from the beginning on #SeriesX 😎 pic.twitter.com/Hi6wrrQmiH

— ✖️Astal✖️ (@astaranx) November 3, 2020