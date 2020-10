I 28 migliori giochi su Xbox Game Pass

Xbox Game Pass ha ricevuto un boost in notorietà importante dopo le ultime manovre di Microsoft sul mercato.

L’acquisizione di Bethesda ha fornito un panorama molto florido per il futuro con l’innesto fin dal day one di titoli come The Elder Scrolls VI, che alcuni ritengono sarà un’esclusiva totale, e Starfield.

Inoltre, guardando al presente, EA Play sarà integrato nella versione Ultimate a partire da novembre, con decine e decine di giochi amatissimi in arrivo senza costi aggiuntivi su PC, Android, Xbox One e Xbox Series X|S.

In questo quadro, il portale IGN US ha stilato una lista dei migliori 28 giochi su Xbox Game Pass, selezionando nell’ampia libreria che si stende tra PC, Xbox One e Android.

I migliori titoli su Xbox Game Pass

Questo l’elenco, in ordine alfabetico, del sito:

Crusader Kings 3

Dead Cells

Destiny 2

Dishonored 2

Doom Eternal

Fable II

Fallout: New Vegas

Forza Horizon 4

Gears 5

Halo: The Master Chief Collection

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Hollow Knight

Microsoft Flight Simulator

Middle-earth: Shadow of War

Monster Hunter: World

Night in the Woods

Ori and the Will of the Wisps

Outer Wilds

The Outer Worlds

Resident Evil 7: Biohazard

Slay the Spire

Spiritfarer

State of Decay 2

Sunset Overdrive

Tell Me Why

Wasteland 3

What Remains of Edith Finch

The Witcher III: Wild Hunt

Sono presenti giochi dall’inclusione più recente come Spiritfarer, che vi consigliamo caldamente di provare, Tell Me Why e Destiny 2, ma anche cavalli di battaglia del servizio come la compilation di Halo: The Master Chief Collection e classici quali The Witcher III: Wild Hunt.

Con oltre 200 titoli compresi nel catalogo, è davvero difficile scegliere cosa tenere e cosa no, ma questa lista di certo ci pare molto solida.

Per tutti i giochi disponibili su Xbox Game Pass, potete consultare la lista completa sul sito ufficiale di Xbox.

Una lista che, non a caso, ha permesso alla piattaforma di avere una crescita del 50% in quattro mesi in termini di abbonati.

Se volete unirvi alla partita, qui scoprite come abbonarvi a solo 1 euro su Xbox Game Pass Ultimate tramite Microsoft Store.