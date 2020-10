Hyrule Warriors: L’Era della Calamità, i temibili Yiga si radunano nel nuovo trailer

A poche settimane dal lancio del gioco, Hyrule Warriors: L’Era della Calamità torna a mostrarsi in un nuovo trailer.

Lo scorso trailer, trasmesso dal Tokyo Game Show Online, aveva colto di sorpresa tutti gli appassionati per la sua struggente bellezza.

Lo stesso, anche se su un tono diverso, promette di fare “Ricordi ritrovati (Parte 2)”, il trailer esibito oggi da Nintendo sui suoi canali ufficiali.

Potete vederlo di seguito:

Nel nuovo trailer, vediamo gli Yiga radunati per sfidare gli eroi di Hyrule, più decisi e minacciosi che mai.

Gli Yiga sono guidati dall’illustre maestro Koga e rappresentano una sfida massiccia per i Campioni, minacciando di mettere in ginocchio il regno.

Hyrule Warriors: l’Era della Calamità è in rampa di lancio dal 20 novembre, data in cui sarà disponibile solo per Nintendo Switch.

Il gioco è un prequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, in cui comprenderemo come mai Hyrule sia caduta vittima di una corruzione così profonda.