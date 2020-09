Hyrule Warriors: L’Era della Calamità è pazzesco nel nuovo trailer del TGS 2020

A inizio settembre di quest’anno, Nintendo e Koei Tecmo hanno annunciato a sorpresa un nuovo musou, prequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Hyrule Warriors: L’Era della Calamità.

Il gioco sarà disponibile in esclusiva su console Nintendo Switch dal prossimo mese di novembre, segnando così la seconda collaborazione tra le due compagnie nipponiche sul franchise di Zelda, dopo il primo Hyrule Warriors, disponibile ormai da diversi mesi.

Un'immagine de L'Era della Calamità.

Ora, in occasione del Tokyo Game Show 2020, è stato mostrato un nuovo e sorprendente Story Trailer dedicato al gioco.

Il video della durata di circa due minuti mette in mostra i 4 Campioni, i quali saranno giocabili nella campagna principale, oltre ovviamente alla presenza di Link e Zelda.

Ne L’Era della Calamità sarà disponibile una modalità di gioco in co-op locale per due utenti. La trama del gioco sembra sicuramente semplice ma estremamente accattivante, specie per i fan della saga di Zelda.

Poco sotto, trovate anche il trailer localizzato in italiano:

100 anni fa, una banda di eroi si è unita per provare a fermare l'avanzata delle tenebre…#HyruleWarriors: L'era della calamità arriva su #NintendoSwitch il 20/11. pic.twitter.com/YOYBe89yA4 — Nintendo Italia (@NintendoItalia) September 26, 2020

Circa un secolo prima degli eventi di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, la grande calamità si è abbattuta su Hyrule, cambiando per sempre le sorti del regno. Una storia ambientata 100 anni prima del capitolo originale uscito al lancio di Switch, fortemente voluto dal producer della serie The Legend of Zelda Eiji Aonuma e dal producer di Hyrule Warriors di Koei Tecmo Games Yosuke Hayashi.

La principessa Zelda.

Il gameplay, a differenza di Breath of the Wild, sarà invece totalmente incentrato sull’azione nuda e cruda, in perfetto stile musou (cisto su Switch con Hyrule Warriors e Fire Emblem Warriors), ideale per i giocatori che cercano un action game senza troppi fronzoli.

Hyrule Warriors: L’Era della Calamità è previsto su console Nintendo Switch a partire dal prossimo 20 novembre 2020.