Hyrule Warriors L’era della calamità, spettacolari immagini mostrano gli eroi in azione

Come probabilmente già saprete, Nintendo e Koei Tecmo hanno recentemente annunciato un nuovo prequel di The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild, Hyrule Warriors L’Era della Calamità, titolo in uscita il prossimo 20 novembre in esclusiva per Switch.

In Hyrule Warriors: L’Era della Calamità, i giocatori verranno trasportati nella Hyrule di prima della grande calamità, dove potranno partecipare a epiche battaglie sullo sfondo dei maestosi paesaggi del regno non ancora ridotti in rovine. I protagonisti di questa nuova avventura sono volti familiari di The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild come Link e Zelda, oltre ad altri personaggi immediatamente riconoscibili come i quattro campioni, che saranno giocabili per la prima volta nella storia della serie Hyrule Warriors.

Oggi vi proponiamo una serie di nuove immagini, che trovate come di consueto a corredo della notizia e che ci permettono di dare un’occhiata ad alcuni combattimenti.

Oltre ad affrontare orde di nemici, i giocatori dovranno anche risolvere rompicapi basati sull’ambiente, sbloccare armi e abilità, creare oggetti con i materiali che raccolgono, visitare negozi per acquistare nuovo equipaggiamento e usare il potere della tavoletta Sheikah, che i fan di The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild riconosceranno subito.

Ulteriori informazioni saranno rivelate in occasione dell’evento di Koei Tecmo che si terrà il 26 di questo mese in occasione del Tokyo Game Show 2020 Online.