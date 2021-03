Humble Bundle: sino all’85% di sconto sui titoli Ubisoft

Humble Bundle ha lanciato una promozione imperdibile, chiamata “Build Your BYOB Bundle“, che vi permetterà di acquistare titoli Ubisoft a prezzi davvero eccezionali, in quanto, oltre allo sconto sul prezzo di listino, potrete arrivare ad un ulteriore sconto sino all’85% componendo un pacchetto composto da tre o più prodotti!

La selezione di videogiochi Ubisoft è piuttosto vasta ed iniziamo con Assassin’s Creed Odyssey, videogioco ambientato nell’antica Grecia che vede Layla Hassan alla ricerca della Lancia di Leonida, a quanto pare uno degli oggetti dell’Eden dall’enorme potere in possesso di uno dei due personaggi tra cui si può scegliere il proprio protagonista: Kassandra o Alexios, guerrieri spartani cresciuti a Cefalonia (scelta puramente estetica perché entrambi vivono di fatto la stessa identica storyline).

Se volete attendere il prossimo episodio recuperando l’ultimo della saga principale, potete risparmiare sensibilmente su Far Cry 5. Il titolo vi porta in Montana, in quelli che dovrebbero essere paradisiaci e calmi scenari della brulla natura americana, scossi però dal fondamentalismo e da un nemico spietato che ha reso gli insediamenti con cui avrete a che fare un vero inferno.

Piuttosto interessante anche Watch Dogs 2, open world ambientato a San Francisco nel quale vestirete i panni di un hacker di DedSec che può interagire con praticamente qualsiasi cosa gli si faccia davanti sia informatizzata.

I prezzi proposti da Humble Bundle sono senza dubbio tra i più bassi della rete nella promozione “Build Your BYOB Bundle” trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione

N.B.: Acquistando tre o più giochi potrete avere un ulteriore sconto sino all’85%.

