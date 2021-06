Humble Bundle: sino all’85% di sconto sui titoli EA

Humble Bundle ha lanciato una promozione imperdibile che vi permetterà di acquistare titoli Electronic Arts a prezzi davvero eccezionali con sconti che arrivano sino all’85%

La selezione di videogiochi Electronic Arts è piuttosto vasta ed iniziamo con Battlefield V Definitive Edition, che attualmente potete portarvi a casa a soli 14,99€, rispetto agli usuali 59,99€, per un risparmio reale di 45€.

Questa edizione contiene il gioco base e tantissimi contenuti aggiuntivi, quali tutti i contenuti di gioco (armi, veicoli e gadget) presenti all’uscita e aggiunti nelle prime due annate; tutti gli Élite; 84 varianti di equipaggiamento autentiche per la fazione inglese e quella tedesca per migliorare l’esperienza sandbox nella Seconda Guerra Mondiale; 8 tenute per i soldati dall’Anno 2; 2 skin per le armi dall’Anno 2, applicabili rispettivamente a 10 e 4 armi; 3 personalizzazioni per veicoli e 33 ricompense capitolo dall’Anno 1.

A soli 29,99€, rispetto ai 39,99€ di listino, potete mettere le mani sul recentissimo It Takes Two, ultimo titolo realizzato dalla software house Hazelight capitanata da Josef Fares che vede i giocatori vestire i panni dei protagonisti Cody e May, i quali saranno trasformati nella rispettive bambole che li raffigurano e, a quel punto, sarà necessario trovare un modo per rompere l’incantesimo.

I prezzi proposti da Humble Bundle sono senza dubbio tra i più bassi della rete nella promozione dedicata a Electronic Arts trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione

