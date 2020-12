Humble Bundle: Sconti sino all’80% in occasione dei The Game Awards!

Per celebrare la prossima edizione dell’evento The Game Awards, Humble Bundle ha lanciato un’interessante promozione che vi consentirà di acquistare alcuni dei videogiochi migliori degli ultimi anni con sconti sino all’80%!

Ad esempio, potete portarvi a casa The Witcher 3 GOTY a soli 14,99€, rispetto ai 49,99€ solitamente richiesti di listino. Questa edizione comprende il gioco di base e tutti i contenuti pubblicati sin qui. Infatti, include le espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine, che offrono ben 50 ore di narrativa aggiuntiva, oltre a nuove caratteristiche e aree che aumentano il mondo da esplorare di un terzo. Consente l’accesso a tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati sin qui, incluse armi, armature, missioni secondarie, modalità di gioco e carte del GWENT. Infine, contiene tutti gli aggiornamenti tecnici e visivi oltre che un’interfaccia completamente nuova, progettata sulle basi dei suggerimenti dei membri della community di The Witcher.

Piuttosto interessante anche Red Dead Redemption II, prequel dell’originale Red Dead Redemption. Sviluppato da Rockstar Games, autori di GTA, il gioco è un open world in cui i giocatori vestono i panni di Arthur Morgan, un pistolero membro della gang di Dutch Van Der Linde, in fuga dopo un colpo andato storto. A cavallo come Arthur, ci ritroveremo presto alle prese con missioni da fuorilegge, ma anche con ruoli da cacciatori di taglie, con la caccia e altre attività del Selvaggio West, in un open world pulsante e vivo che ha cambiato le regole del genere. Insomma, un gioco unico nel suo genere che non può e non deve mancare nella softeca di ogni giocatore che si rispetti.

Solitamente Red Dead Redemption II viene proposto a 59,99€, ma oggi potete acquistarlo a soli 40,19€.

Prima di lasciarvi alla nostra selezione, vi invitiamo a visitare la pagina della promozione per consultare il catalogo completo delle offerte.

Offerte The Game Awards su Humble Bundle