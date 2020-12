Huawei MateBook X Pro 2020 in sconto di 400 euro su Amazon!

Siete alla ricerca di un nuovo portatile per lavoro e gaming? Non avete limitazioni di budget perché puntate su prestazioni di livello top? Abbiamo l’offerta giusta per voi, oggi, allora: il notebook Huawei MateBook X Pro 2020 è ora in sconto di 400 euro su Amazon!

Il nuovo Huawei MateBook X Pro 2020 ha un sensazionale rapporto schermo-corpo del 91%, con un display fullview dalla risoluzione 3K che offre un’ampia e dettagliata esperienza visiva. La soluzione 3:2 lo rende l’ideale per leggere e scrivere, con un’ampia gamma di colori SRGB al 100% per immagini vibranti.

Il notebook gode di uno schermo touch screen sensitivo con cui scorrere, zoomare, selezionare e interagire con efficienza. Il corpo in metallo ha finiture sabbiate a taglio diamantato è spesso solo 14,6mm e pesa 1.33Kg, il che lo rende comodo da portare ovunque si voglia.

Con la sua batteria da 57.4Wh garantisce fino a 13 ore di riproduzione video con una sola ricarica, mentre con un solo tap gli smartphone Huawei e il Matebook si trasformeranno in un unico dispositivo anche senza una connessione Internet.

Da un punto di vista tecnico, parliamo del top in circolazione: processore Intel Core i7 di decima generazione, scheda grafica Nvidia GeForce MX250, 16GB di memoria RAM, 1TB di archiviazione rapida su SSD, standard aggiornati per Wi-Fi e Bluetooth 5.0.

Il notebook Huawei MateBook X Pro 2020 è ora disponibile al prezzo scontato di 1.599,00 €, con un taglio di prezzo del 20% che lo abbassa dai 1.999€ richiesti regolarmente per l’acquisto. Se state cercando da tempo un portatile dalle prestazioni di alto livello, probabilmente lo avete trovato!

» Clicca qui per acquistare Huawei MateBook X Pro 2020 a prezzo scontato «

