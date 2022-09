Huawei MateBook 14s, notebook compatto e leggero: sconto del 33% su Amazon!

Anche oggi, lunedì 19 settembre 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa al notebook Huawei MateBook 14s, che attualmente potete portarvi a casa a soli 799€, rispetto agli usuali 1.199€ di listino, con uno sconto del 33% e un risparmio reale di 400€.

Il notebook Huawei MateBook 14s è un prodotto leggero e compatto (pesa solo 1,43Kg con un corpo in resistente lega di alluminio), dotato di un display touchscreen 2,5K da 14″ in formato 3:2 e con una frequenza di aggiornamento di 90Hz, perfetta per godere di una maggiore fluidità.

Inoltre, il display ha ottenuto la certificazione TUV Rheinland Low Blue Light per proteggere la vista senza sfumature di colore, nonché la certificazione Flicker-Free e un sistema che regola la luminosità in maniera intelligente per adattarsi a ogni situazione.

Il notebook Huawei MateBook 14s è equipaggiato con il processore Intel Core i7-11370H con GPU integrata Intel Iris Xe, accompagnato da 8 GB di RAM e 512 TB di velocissimo SSD, per un rapido caricamento delle vostre applicazioni. L’efficiente sistema di dissipazione a doppia ventola permette di raffreddare al meglio il prodotto.

Il notebook Huawei MateBook 14s offre un’autonomia davvero eccellente, grazie all’alta capacità della sua batteria da 60Wh. Inoltre, il compatto adattatore USB-C da 90W permette di caricare rapidamente il dispositivo.

Questi è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon