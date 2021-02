Il ritorno delle macchinine: Hot Wheels Unleashed sfreccia su PC e console (next-gen compresa)

L’annuncio era nell’aria, dopo le indiscrezioni e gli indizi delle scorse ore sui canali social di Hot Wheels, ed è appena diventato ufficiale: Mattel e Milestone hanno confermato di aver unito le forze per dare vita a Hot Wheels Unleashed, il nuovo videogioco dedicato alle celebri macchinine amate da tantissimi appassionati.

Il gioco, che avrà uno stile di guida rigorosamente arcade, vi permetterà di divertirvi tra derapate, salti in corsa e – beh, sì, anche schianti improbabili – mentre tenterete di affermarvi in diverse modalità in singolo. Sarà anche possibile giocare in multiplayer, offline e online, con tanto di split-screen per divertirsi a battere gli amici (o prendersi gli sfottò quando si perde).

L’idea dell’esperienza di guida, hanno spiegato gli sviluppatori, è quella di darvi la sensazione di giocare con i giocattoli che sono marchio di fabbrica di Hot Wheels: potrete scegliere diversi veicoli, ciascuno con specifici attributi di rarità e peculiarità proprie, personalizzabili in tutto e per tutto nelle loro skin. Inoltre, sarà presente anche un editor di tracciati con cui sbizzarrirvi a creare le vostre piste, da condividere poi con gli altri giocatori.

«Hot Wheels è fatto per alimentare lo spirito della sana competizione e Hot Wheels Unleashed dà vita a questa missione per i giocatori di tutte le età» ha commentato Andrew Chan, Head of Digital Gaming per Mattel. Non manca anche il pensiero di Michele Caletti, produttore esecutivo per Milestone, che sottolinea: «come molti altri membri del team che hanno lavorato al titolo, gioco con Hot Wheels da quando ero bambino e oggi sono ancora un appassionato fan e collezionista. Questo è il motivo per cui ci stiamo impegnando con tutte le nostre forze per offrire l’esperienza racing Hot Wheels più pura ed autentica mai vista in un videogioco. Lo dobbiamo alla community di Hot Wheels ed ai bambini che sono ancora in noi »

L’uscita di Hot Wheels Unleashed è fissata per il 30 settembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e Nintendo Switch. I pre-ordini sono aperti da oggi.