Hot Wheels Unleashed: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Mattel e Milestone hanno annunciato lo sviluppo di Hot Wheels Unleashed, nuovo videogiochi dedicati alle celebri macchinine amate da tantissimi appassionati in tutto il mondo. Il titolo avrà uno stile di guida rigorosamente arcade, con tanto di derapate, salti in corsa e tante modalità di gioco.

L’idea dell’esperienza di guida, stando gli sviluppatori, è quella di darvi la sensazione di giocare con i giocattoli che sono marchio di fabbrica di Hot Wheels: potrete scegliere diversi veicoli, ciascuno con specifici attributi di rarità e peculiarità proprie, personalizzabili in tutto e per tutto nelle loro skin. Inoltre, sarà presente anche un editor di tracciati con cui sbizzarrirvi a creare le vostre piste, da condividere poi con gli altri giocatori.

Hot Wheels Unleashed è attualmente in sviluppo per Sony Playstation 4, Playstation 5, Microsoft Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Windows PC, mentre il suo debutto sul mercato è previsto per il prossimo 30 settembre. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

Day One Edition

Ovviamente, non può di certo mancare l’edizione standard del gioco, in questo caso chiamata “Day One Edition“, che, come di consueto, offre la possibilità di gettarsi subito a capofitto a caccia di zombie spendendo il minor prezzo possibile. Se vi interessa solo il gioco nudo e crudo, vi consigliamo di accaparrarvi la Day One Edition.

Challenge Accepted Edition

Rispetto alla Day One Edition, la Challenge Accepted Edition comprende la Steelbook Hot Wheels, un Bone Shaker con una livrea esclusiva e l’Hot Wheels Pass Vol.1, che comprende 15 veicoli, 25 elementi personalizzabili, 4 parti di pista e un’espansione a tema e un poster.