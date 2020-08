Horizon Zero Dawn su PC si aggiorna ancora e risolve diversi problemi

Continua il supporto con aggiornamenti post lancio per Horizon: Zero Dawn, dopo la release su PC che si è concretizzata lo scorso 7 agosto. Dopo le novità delle scorse settimane, di cui vi abbiamo dato resoconto nella notizia dedicata, in queste ore il gioco arriva alla versione 1.03, che mette una pezza ad altri difetti tecnici che si erano presentati nel porting.

Tra questi, figurano diversi crash nei quali si poteva incappare, che potevano essere correlati alla GPU, al sistema di intelligenza artificiale e ad altre incertezze. Un altro difetto corretto è quello relativo alle deformazioni della neve che, nella regione di Frozen Wilds, non restituivano l’effetto previsto. Sono stati risolti anche dei problemi che emergevano per alcuni utenti in merito alla progressione e all’uso della risoluzione in 4K. Se volete leggere il changelog nella sua interezza, fate riferimento alle note ufficiali diramate dagli sviluppatori.

Horizon: Zero Dawn è disponibile su PC dal 7 agosto scorso

Nella nostra video recensione, abbiamo sottolineato che Horizon: Zero Dawn rimane un titolo ancora estremamente godibile, anche e soprattutto su PC. Il titolo, ambientato in futuro distopico post-apocalittico, vi fa vestire i panni di Aloy, alle prese con macchine che hanno conquistato il dominio su un mondo tornato selvaggio.

Sony e Guerrilla Games hanno già annunciato Horizon: Forbidden West, seguito del gioco, in uscita su PS5 in un anno ancora da confermare.