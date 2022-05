Horizon Zero Dawn, ma come se fosse su PS1

Quello di Horizon è uno dei franchise più importanti del parco titoli PlayStation, uno di quelli che entra nel cuore degli appassionati e non lo lascia più per nessuna ragione.

Recentemente la saga di Guerrilla Games è anche tornata alla ribalta grazia all’uscita di Horizon Forbidden West (che potete acquistare su Amazon), secondo capitolo della storia di Aloy che è stato apprezzato da tutti, pubblico e critica.

Non bisogna dimenticare, tuttavia, che anche il primo gioco della serie è stato un prodotto di tutto rispetto, e ha dato il via a quella che sarà sicuramente una storia d’amore longeva e prolifica: quella tra il brand e il suo pubblico.

Horizon Zero Dawn, capitolo originale, ha adesso ricevuto le attenzioni di un ingegnoso fan che ha deciso di spingere oltre il trend dei demake, creandone uno PS1 ad hoc.

Dopo quello di Bloodborne, che ha riscosso molto successo tra il pubblico, adesso abbiamo finalmente anche il demake di Zero Dawn, che possiamo ammirare in un fantastico video postato su Reddit dall’utente ZeoNyph.

La clip è breve ma senza dubbio molto suggestiva, e mostra una Aloy di pixel in stile PS1 vicino ad un falò. La nostra protagonista si avvicina a una parete rocciosa per poi arrampicarsi su di essa ma, una volta in cima, trova ad attenderla un Watcher (famosa macchina del gioco).

Nello scontro però la nostra eroina cade sconfitta, terminando quindi il nostro momento nostalgia per i classici del passato.

Non sappiamo se il lavoro sul demake avrà seguito come quello di Bloodborne o meno, ma sicuramente i fan adorerebbero l’idea.

Sempre in tema demake, qualcuno si è cimentato anche in quello di The Last of Us Parte II, e il risultato è splendido.

Infine, un fan di Horizon Forbidden West ha notato un dettaglio nel gioco che sarà sicuramente sfuggito a molti.