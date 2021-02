Horizon Zero Dawn e tanti altri titoli a prezzi imperdibili su Instant Gaming

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete portarvi a casa Horizon Zero Dawn: Complete Edition al prezzo scontato di 21,49€ contro i canonici 50€. Questa versione del gioco ha doppiaggio, sottotitoli e voci nei menu completamente in italiano, per cui potete recuperarla senza preoccuparvi dell’edizione che vi state accaparrando, ed è completa del DLC The Frozen Wilds, che aggiunge nuove ambientazioni e storia per un totale di circa dieci ore di gameplay. Nel caso non foste familiari con il titolo, Horizon Zero Dawn: Complete Edition è un action RPG in piena regola nonché una delle esclusive PS4 più acclamate, realizzata dal talentuoso studio olandese Guerrilla Games, noto in precedenza soltanto per sparatutto come la serie Killzone.

Se, invece, preferite i racing game, vi segnaliamo un’offerta imperdibile inerente a Forza Horizon 4, che trovate a soli 28,99€, rispetto ai 70€ di listino. Nel caso non lo conosceste, si tratta di un gioco di corse in cui i giocatori competono contro altri giocatori che sono online, ma senza necessariamente avere contatti con loro se hanno voglia di stare da soli. Il titolo può anche essere giocato offline se necessario, se la vostra connessione Internet è inattiva, o se avete voglia di andare per un po’ per la vostra strada. Ambientato in una versione fittizia del Regno Unito, si tratta dell’undicesima edizione di Forza ed il quarto della serie Forza Horizon.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Instant Gaming e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte relative ai videogiochi per PC tra gli sconti del portale Instant Gaming. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione