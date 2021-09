Horizon Forbidden West Regalla Edition: prenotala ora da Gamestop!

Seguito dell’apprezzato Horizon: Zero Dawn, Horizon: Forbidden West, sviluppato ancora una volta dai talentuosi ragazzi di Guerrilla Games, già conosciuti in precedenza per la serie di sparatutto in prima persona Killzone, vedrà ancora una volta come protagonista la bella Aloy mentre si troverà ad esplorare ambientazioni ancora più ricche e vaste del predecessore. Siamo lieti di riportarvi che Gamestop ha aperto i preorder della sontuosa Regalla Edition, proposta al prezzo di 269,98€, ma, attualmente, solo per i possessori della carta fedeltà Level 3 ed Epic.

Horizon Forbidden West – Regalla Edition comprende una SteelBook, un codice per il download del gioco, le statue originali di un Tremorzanna e di Aloy, una Replica del Focus, due illustrazioni stampate, le repliche fisiche di Solcasole e Squarciavento per Batosta Meccanica, un mini artbook, una mappa in tela, due abiti speciali, due armi speciali, il pacchetto risorse da usare nel gioco, un prezzo Squarciavento alfa per Batosta Meccanica, posa e pitture facciali speciali, la colonna sonora in formato digitale e la versione digitale di The Sunhawk.

Al momento, come riportato dalla stessa Gamestop, l'”iniziativa è riservata ai clienti GS+ EPIC che hanno autorizzato la ricezione di informazioni commerciali da parte di GameStopZing ed hanno attivato il proprio profilo online. Limitato ad 1 pezzo per cliente. Ordini multipli e/o non conformi, o effettuati da clienti non facenti parte del gruppo riservato a cui è stata inviata la comunicazione, saranno annullati. Il diritto di “prenotazione anticipata” è solo temporale e valido fino all’08 settembre e dà diritto a prenotare prima degli altri il prodotto. Dal 09 settembre le prenotazioni saranno aperte a tutti gli altri clienti.”

Nel caso ne foste sprovvisti, acquistare una carta Level 3 di Gamestop è molto semplice. Pagando solo 16,98€ potete godere di diversi vantaggi esclusivi, come la possibilità di conservare la prenotazione dei vostri prodotti prenotati sino a 12 giorni, accedere sino a 48 ore prima rispetto agli altri alle vendite esclusive e alle prenotazioni delle principali Edizioni Limitate, i vostri giochi usati verranno extravalutati del 10%, riceverete uno sconto del 10% sull’acquisto di giochi usati ed un regalo per il vostro compleanno.

