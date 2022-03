Horizon Forbidden West Collector’s Edition torna disponibile su Amazon! Pochi pezzi!

Seguito dell’apprezzato Horizon: Zero Dawn, Horizon: Forbidden West, sviluppato ancora una volta dai talentuosi ragazzi di Guerrilla Games, già conosciuti in precedenza per la serie di sparatutto in prima persona Killzone, vedrà ancora una volta come protagonista la bella Aloy mentre si troverà ad esplorare ambientazioni ancora più ricche e vaste del predecessore. Siamo lieti di riportarvi che su Amazon sono tornati disponibili pochi pezzi della bellissima Collector’s Edition, proposta al prezzo di 199,99€, attualmente esaurita presso gli altri maggiori rivenditori!

Horizon Forbidden West – Collector’s Edition comprende una custodia SteelBook per la copia fisica del gioco, Codice per il download del gioco da riscattare tramite voucher nella confezione, Statue originali di un Tremorzanna e di Aloy, Mini artbook, 2 abiti speciali (Carja Colosso d’élite e Tuono Nora d’élite), 2 armi speciali (arco corto Colosso Carja e fionda Tuono Nora), Pacchetto risorse da usare nel gioco: munizioni, pozioni e kit da viaggio, Pezzo Squarciavento alfa per Batosta Meccanica, Posa e pitture facciali speciali per la modalità Foto, Colonna sonora digitale, Versione digitale di The Sunhawk, la prima graphic novel basata su Horizon Zero Dawn.

La storia di Horizon Forbidden West vedrà la protagonista, Aloy, esplorare, come dice il nome stesso del gioco, l'”Ovest Proibito”, zona dove si trovano alcune tecnologie che sarebbero in grado di respingere una “piaga rossa” che sta “annientando la natura”. In particolare, in Horizon Forbidden West avremo la possibilità di esplorare il mondo sottomarino, grande assente nel primo capitolo, a cui Guerrilla Games ha dedicato notevoli risorse, soprattutto per la realizzazione del comportamento dell’acqua.

Se siete dei veri fan del primo capitolo, non potete assolutamente farvi sfuggire questa stupenda edizione da collezione, che potete ricevere comodamente a casa facendo affidamento sull’assoluta qualità del servizio offerto da Amazon!

