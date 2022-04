Honor Magicbook 15: sconto di 200€ su Amazon!

State cercando un nuovo notebook di qualità a buon prezzo? Oggi, abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere il notebook Honor Magicbook 15 a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Il notebook Honor Magicbook 15 è animato dal processore AMD Ryzen 5 5500U, accompagnato da 8 GB di RAM e 512 GB di velocissimo SSD NVMe per l’archiviazione dei propri dati.

Il notebook Honor Magicbook 15 è dotato di un ottimo display da 15,6″ a risoluzione FullHD con certificazione TÜV Rheinland, privo di sfarfallio e con ridotte emissioni di luce blu per la salvaguardia dei vostri occhi.

Il notebook Honor Magicbook 15 si presta bene per l’utilizzo in ambito lavorativo e per la produttività personale, grazie al suo corpo in metallo e al peso di soli 1,54Kg, il tutto in soli 16,9mm di spessore.

Il notebook Honor Magicbook 15 è dotato di un sistema di raffreddamento efficiente con doppie heat pipe che migliorano notevolmente le prestazioni, abbassando la temperatura e diminuendo il rumore. Il notebook Honor Magicbook 15 dispone di un caricabatterie di piccole dimensioni da 65 W che permette di caricare il dispositivo sino al 65% in appena un’ora.

Nel caso possediate anche uno smartphone Honor, il notebook Honor Magicbook 15 supporta la funzionalità di collaborazione multi schermo, consentendovi di condividere lo schermo e i file del vostro smartphone su Honor Magicbook 15, permettendovi di modificarli con tastiera e mouse.

Solitamente il notebook Honor MagicBook 15 viene proposto a 799€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 599,90€, con uno sconto del 25% e un risparmio reale di 200€. Si tratta dell’’occasione perfetta per acquistare un ottimo notebook a prezzo scontato.

