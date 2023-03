Hogwarts Legacy, una feature “cooperativa” per le missioni sarebbe stata tagliata

La maggior parte delle missioni giocabili di Hogwarts Legacy vedrà i nostri protagonisti cavarsela necessariamente da soli, ma pare che l’idea iniziale degli sviluppatori avrebbe potuto essere molto diversa, come dimostrata da diversi indizi scoperti dai fan.

Sembra infatti che Hogwarts Legacy (lo trovate in sconto su Amazon) avrebbe potuto prendere ispirazione anche dalla saga principale di Harry Potter, offrendo la possibilità di esplorare diverse missioni con alcuni compagni a cui saremmo rimasti più legati.

ComicBook segnala infatti la scoperta di alcuni utenti Reddit, che utilizzando una mod su PC per implementare la possibilità di avere un seguace durante le missioni hanno notato alcuni dialoghi inutilizzati nel gioco finale, lasciando intendere che fosse davvero prevista in origine una feature del genere nella versione finale.

In alcune missioni specifiche del gioco, se utilizzerete proprio la Companions Mod, è possibile ascoltare dialoghi esclusivi di alcuni NPC che faranno commenti sulla quest che stiamo effettivamente affrontando: la possibilità di affrontare le missioni in “cooperativa” con i nostri compagni studenti sembrerebbe essere stata dunque tagliata durante le fasi finali dello sviluppo.

Un esempio del genere è stato riportato dall’utente Reddit _SeventyEight e che rende ancora più evidente il presunto taglio, dato che Sebastian Sallow farà riferimento proprio a dalle candele fluttuanti da seguire nella Foresta Proibita.

Anche senza l’ausilio di mod era già possibile scoprire alcuni indizi riguardo il mancato inserimento di questa feature, dato che il protagonista commenterà spesso quanto vorrebbe far vedere a uno dei suoi compagni determinati eventi.

Non è chiaro perché la possibilità di avere compagnia sia stata eventualmente scartata da Hogwarts Legacy, ma è possibile che gli sviluppatori abbiano riscontrato problemi di stabilità o di bilanciamento, decidendo successivamente che il suo inserimento non era necessario. Per il momento non è arrivato alcun commento ufficiale sulla scoperta, ma vi terremo prontamente aggiornati se ci fossero novità.

Così come vi informeremo tempestivamente se dovessero davvero essere implementati i gatti che vi uccidono istantaneamente con Avada Kedavra, al momento pensati solo come burla del team di sviluppo dopo aver visto quante persone li maltrattano nel gioco.

Gli autori hanno dimostrato più volte di tenere in considerazione le richieste dei fan, come dimostrato dall’ultima patch che ha “zittito” il personaggio più fastidioso e rendendo così meno frustrante usare la Polvere Volante.

Hogwarts Legacy si è già dimostrato uno dei giochi di maggior successo di tutto il 2023: è il secondo miglior lancio di sempre per una IP videoludica in Europa, classificandosi solo subito dopo FIFA.