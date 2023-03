Hogwarts Legacy, da ora si può giocare nei panni di Harry Potter

Ovviamente grazie ad una mod, perché Hogwarts Legacy rimane pur sempre ambientato in un periodo cronologico in cui Harry Potter non esiste.

Il protagonista della amatissima saga di romanzi, che ovviamente potete recuperare su Amazon con un ottimo tempismo, non è nemmeno contemplato come easter egg all’interno del gioco.

Qualche settimana fa un’altra mod aveva reso Hogwarts Legacy ancora più simile ai film originali, ricreando una scena iconica.

Nonostante l’ovvia assenza di Harry Potter il titolo è stato comunque un successo, e chissà cosa succederà dopo l’arrivo di questa mod.

Anzi, di queste due mod. Perché ci sono due modi in cui potete giocare Harry Potter all’interno di Hogwarts Legacy.

Il primo è con la mod chiamata semplicemente “Daniel Radcliffe”, come l’attore che ha portato in scena il personaggio dei libri nella lunga saga cinematografica.

Questa mod include una riproduzione 1:1 del volto, e della testa, di Daniel Radcliffe come Harry Potter nel film “Harry Potter e il Principe Mezzosangue” del 2009.

In questo modo il personaggio sarà comunque vestito in maniera canonica rispetto al periodo di Hogwarts Legacy, ma avrà il volto di Harry Potter.

Ma c’è un secondo modo, più brutale va detto, in cui si può giocare Harry Potter all’interno di Hogwarts Legacy.

Una seconda mod, infatti, importa direttamente il modello del personaggio dal videogioco dedicato allo stesso film.

La potete vedere in azione qui sotto:

Questa seconda mod chiamata “Classic Harry Potter” è stata pubblicata ieri e potete scaricarla, solo su PC, attraverso il sempreverde Nexusmods.

In questo modo il vostro essere fan della saga di J.K. Rowling può raggiungere nuove vette, anche rompendo qualche convenzione narrativa.

E se non vi basta c’è un’altra mod in cui potete usare la vostra voce per lanciare gli incantesimi del gioco, così da rendere ancora più coinvolgente la vostra esperienza.

Il tutto in attesa della presunta, nuova serie TV di HBO che farà esplodere nuovamente la Harry Potter-mania.