Nintendo Switch 2 non esiste, ma potrebbe arrivare un’altra console

Nintendo Switch avrà un seguito in un modo o nell’altro ma, stando ad ultime indiscrezioni, la Casa di Kyoto potrebbe lanciare un modello intermedio e non una Nintendo Switch 2.

Qualcosa di più di una semplice OLED quindi (che trovate su Amazon), una sorta di aggiornamento mid-gen addirittura.

Una console che servirebbe per far girare Call of Duty in maniera ancora migliore, visto il recente accordo storico con Xbox.

E anche se Nintendo Switch 2 è stata menzionata più volte in varie occasioni, forse non sarà esattamente una nuova generazione il prossimo hardware Nintendo.

L’indiscrezione arriva stavolta dal sempre ben informato Jeff Grubb (tramite My Nintendo News), che sostiene la tesi per cui la prossima console Nintendo Switch sarà “qualcosa nel mezzo” rispetto ad un successore diretto.

Jeff Grubb ha scatenato una serie di conversazioni online in merito al suo ultimo discorso sul successore di Nintendo Switch.

Parlando a Kinda Funny Games Daily per celebrare il sesto anniversario della console avvenuto il 3 marzo scorso, ha affermato in modo criptico che qualunque cosa accadrà per Nintendo potrebbe non essere una Switch con specifiche leggermente superiori, o addirittura una Nintendo Switch 2, ma qualcosa nel mezzo.

L’idea è quella di non abbandonare la grandissima base installata della console, e conseguenti giocatori, consentendo di poter effettuare un passaggio a tutti quegli utenti che hanno abbracciato la console ibrida.

Shuntaro Furukawa, Presidente di Nintendo, aveva in effetti espresso una volontà precisa per il successore di Switch, ovvero l’idea che dovesse offrire un’esperienza completamente diversa. Una semplice Nintendo Switch 2 non sembra effettivamente ciò che si può definire “diversa” dalla console precedente.

Anche perché Switch non è una console destinata ad essere dimenticata, stando alle ultime dichiarazioni, perché ci sono tanti altri giochi previsti per il lancio.

Secondo Grubb il lancio sarebbe previsto addirittura entro la fine del 2023. Una data che è stata svelata, per sbaglio, anche dagli ultimi leak di Pokémon.