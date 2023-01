Hogwarts Legacy, il nuovo video gameplay mostra in azione la magia Accio

Manca ormai appena un mese all’atteso lancio ufficiale di Hogwarts Legacy, che ha appena confermato la possibilità di utilizzare una delle magie più celebri ai fan di Harry Potter: stiamo parlando di Accio, l’incantesimo che consente di attirare verso di noi oggetti distanti.

Il titolo di Avalanche e Warner Bros uscirà su console next-gen e PC a partire dal 10 febbraio (potete prenotarlo su Amazon), mentre i fan sulle console della precedente generazione e su Switch dovranno attendere qualche settimana in più, ma il team di sviluppo sta cercando di condividere quante più informazioni possibili per entusiasmare non solo nuovi fan, ma anche chi è cresciuto con le avventure ambientate nel Wizarding World.

Dopo che l’ultimo corposo showcase gameplay ci ha mostrato anche l’utilizzo delle arti oscure, inclusa la temibilissima maledizione senza perdono Avada Kedavra, una breve clip gameplay ci riporta alle magie di uso quotidiano con Accio, che potrà essere utilizzata a nostro piacimento in diverse situazioni.

Pur avendo una durata di appena 8 secondi, la clip riesce a mostrare in maniera concisa i diversi utilizzi dell’incantesimo: potrete sfruttarlo non solo per attirare a voi oggetti distanti come libri volanti, ma anche per spostare piattaforme — rivelandosi potenzialmente utile per la risoluzione dei puzzle — e perfino in battaglia, sorprendendo il vostro avversario e facilitando gli attacchi ravvicinati.

Di seguito allegheremo il nuovo video gameplay che mostrerà le diverse applicazioni di Accio, che potrebbe rivelarsi uno degli incantesimi più utili nell’arsenale di ogni nuovo giovane mago e strega di Hogwarts:

I fan hanno già dimostrato di aver apprezzato l’implementazione della magia da parte di Avalanche e Warner Bros, sottolineando che Accio non è mai stata una magia particolarmente spettacolare nella saga principale, ma che la loro opinione sta cambiando dopo averla osservata in Hogwarts Legacy.

Il nuovo videogioco ambientato nel Wizarding World sta dunque convincendo sempre di più i fan cresciuti con la saga di Harry Potter: non resta che attendere l’uscita ufficiale per scoprire se anche l’effettiva esecuzione del tutto soddisferà le elevate aspettative della community.

Come accennavamo in apertura, ricordiamo che i fan che non giocano su console next-gen o su PC dovranno avere ancora un po’ di pazienza: le edizioni PS4 e Xbox One usciranno soltanto ad aprile, mentre per l’edizione Switch toccherà attendere addirittura luglio.

Questi rinvii hanno causato un po’ di confusione, dato che alcuni preordini erano stati cancellati senza alcun preavviso: il disguido riguardava alcune edizioni speciali in formato digitale, a causa delle regole stringenti di Xbox Store.